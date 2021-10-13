駐德代表謝志偉在臉書聲稱中華民國的國旗「我們是一面舉，一面吐血」挨轟，對此，行政院長蘇貞昌今天表示，台灣是主權獨立的國家，名稱在憲法上就是中華民國，我們作為駐外人員、公務員，都要依據我們憲法工作。

蘇貞昌今天出席水利傑出貢獻人員表揚大會，會前接受媒體訪問。針對國民黨立委鄭麗文昨天質詢行政院長蘇貞昌，為政府是否支持台灣比照澳洲發展核動力潛艦而唇槍舌戰，鄭怒酸「屆時第一個投降的就是你，第二是蔡英文」；蘇揆回擊，「不會像你如此不要臉」，國民黨要求蘇貞昌道歉。

蘇貞昌表示，總統是國家元首，三軍統帥率領全國軍民保衛國家主權，維護國家安全，竟有人藉質詢來造謠，無端說總統會第一個投降，這影響國人民心士氣何其嚴重，他作為行政院長，在當場一定要憤然抵抗，來糾正謊言，挺身撥亂反正，「做我該做的事」。

此外，針對駐德代表謝志偉在臉書發表「我的國旗告白」，聲稱中華民國的國旗補了台灣人幾十年的鮮血，「我們是一面舉一面吐血」。

蘇貞昌說，台灣是主權獨立的國家，名稱在憲法上就是中華民國，我們作為駐外人員、公務員，都要依據我們憲法工作。

去年港人來台創新高，媒體詢問是否研議放寬港人來台的限制，讓專業工作人士在台居留達一定期間，可以申請在台定居？

蘇貞昌說，我們一直關心香港的情勢，也一直對於香港有需要的朋友給予關心支持，對於港人來台都有相關法律運作，我們設專案辦公室以來，也幫助了許多港人來台。

至於進一步是否會有怎麼樣的變化，蘇貞昌表示，我們會整個審酌台灣的安全、各方面的量能，以及作業上應該有的種種斟酌，在此之前，我們都會依現有的辦法來運作。