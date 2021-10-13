日本樂團「極品下流少女」主唱川谷繪音，2016年出軌混血女星貝琪(Becky)，不倫戀爆發後，女方因背負小三罪名失去所有工作，川谷繪音卻立刻甩了她，因此被封為「世紀賤男」，然而日媒日前爆出，川谷繪音已經和模特兒松本愛穩定交往3年，還動念要再婚。

川谷繪音5年前傳出不倫醜聞，事件爆發後，他立刻和貝琪分手，然而川谷繪音死性不改，最後還是和老婆離婚，雖然他不像貝琪因此停工，但演藝事業還是多少受到影響，當時還付了上億違約金，沉寂了5個月之後才復出，然而5年過去，他的形象仍無法挽回。

據日媒《女性自身》報導，川谷繪音不但正在交往中，且已經進一步同居還有意再婚，然而川谷繪音從不正面回應此問題，每次被媒體問到都是笑笑帶過，日前他受訪再被問到2人是否已經同居和再婚，他也打哈哈：「我不能說得太多。」但嚴正否認準備再婚，直言目前會以事業為主。

事實上，川谷繪音9月才被抓到在電車上翹腳，由於在日本文化，翹腿被視為極失禮而無常識，且對周圍的其他乘客造成困擾，因此引來網友罵聲一片，「就算周圍沒乘客也是違反禮儀的」、「難道不能好好坐著嗎？」一舉一動都受到外界放大檢視。