高雄市政府配合中央振興券，規劃「高雄開就賺」活動，加碼推出高雄券及商圈夜市券，月抽特斯拉與PS5、日抽iPhone13等好禮，吸引消費落地高雄，截至12日官網登錄發票金額已近2億元，振興券登錄金額也已突破2.5億餘元，帶動百貨餐飲業績成長。

高雄副市長史哲13日表示，高雄振興總體戰略就是「緊貼中央振興資源，吸引全國高雄落地」，高市府正積極研擬高雄券再加碼八大券方案，預計15日公布，針對抽到國旅券的民眾提出優惠配套方案。

高雄經發局長廖泰翔指出，首波振興券對接高雄券及商圈夜市券的效益，超乎預期，市長陳其邁已允諾首波活動本周結束後，預定11月擇定一周，加碼10萬份。

廖泰翔說，「高雄開就賺」抽豪禮活動，將在11月1日抽出首部最大獎特斯拉電動車，屆時獲獎民眾接到祝賀電話時，千萬不要再以為是詐騙集團，盼在高市府配合振興券發放期程及各部會八大券加碼助攻下，真正提升振興經濟，讓消費落地高雄。

經發局說，「高雄開就賺」活動規劃民眾持振興券到高雄百貨、旅宿及餐飲等業者消費，消費滿額可當場兌換高雄券，除等同獲得振興券20％比例金額的高雄券回饋，經發局也同步推出首波商圈夜市券，加上所有在高雄的消費發票都能登錄抽獎，每月抽特斯拉與PS5、每周抽光陽電動機車及每天抽iPhone等吸睛大獎。

根據「高雄開就賺」官網統計，10月8日至12日因國慶連假及國慶煙火在高雄施放，官方推薦煙火觀賞區範圍內，就吸引超過33萬人停留，人潮湧入效應增加不少在地消費，5天來累計發票登錄金額已有1億8953萬餘元，預先登錄紙本振興券將在高雄消費的金額，則已達2億5584萬餘元，登錄發票張數也突破20萬張，可見振興經濟效應。