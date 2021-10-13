近期的南韓電視劇除了《魷魚遊戲》與《海岸村恰恰恰》受到粉絲們喜愛外，只在周一、周二播出的月火劇也同樣受到矚目，除了金裕貞搭檔安孝燮的《紅天機》外，男團「SF9」成員路雲與甜美女星朴恩斌主演的浪漫古裝戲《戀慕》，昨（12）晚首播就有不錯的表現。但眼尖的網友發現，劇中飾演反派的男星尹帝文，先前不僅喝醉參加記者會，還曾多次酒駕被抓，在網路上引發討論。

根據南韓媒體的報導，在《戀慕》中飾演大反派「尚憲君」的51歲男星尹帝文（又譯：尹濟文），曾在2010及2013年時因酒駕被逮遭判罰款，但他卻沒有學到教訓，2016年再次因酒駕被警方攔截，最後遭判處8個月的有期徒刑、緩刑2年，當時他所主演的電影《爸爸是女兒》還因此被迫延期上映，沉澱1年之後該片才正式曝光宣傳。

豈料，尹帝文在2017年出席宣傳活動時，前一晚疑似又喝茫、宿醉，因此當記者訪問時，他竟情緒失控、無理發言，甚至大言不慚的向記者飆罵「讓他們寫」，令片商與現場來賓全傻眼，也在網路上引起軒然大波，不少人紛紛要求他退出演藝圈，形象再次跌入谷底。

沒想到事情經過4年，尹帝文近日又再度復出演出電視劇，並在劇中飾演貪圖權力、未達到目的不罷休的貪官，即使將自己的女兒活活燒死也在所不惜，手段相當兇殘。許多民眾看了戲之後紛紛留言「即使演技再好，看到他就是不舒服」、「怎麼還有臉出來演戲」、「雖然角色很符合他給人的形象，但真的不想再看到他」、「Netflix心臟真大，竟然願意找他演」、「希望他不要又因為酒醉毀了這部戲」、「酒駕還演戲真不要臉」，再度引發大批網友的批評。