值此共機頻頻擾台、共軍也進行兩棲登陸操演之際，《星條旗報》12日引述美軍陸戰隊退役上校、日本戰略研究論壇（JFSS）資深研究員紐夏（Grant Newsham）的看法，台灣宛若1930年代的捷克斯洛伐克，並呼籲美國政府應明確表態，願意冒著核戰的風險為台灣而戰。

紐夏表示，美方應「向大陸領導人明確表示，如果他們在台海發動戰爭，將冒著失去一切的風險。美國也需要率先並協助台灣打破40年來的軍事與外交孤立」。

紐夏發出警告之際，日本媒體12日也轉播大陸軍隊軍演，演習暗示著正準備入侵這個離大陸海岸約100英里的島嶼。從演習影片來看，共軍在無人機協助下登陸海灘，並攻克沿海防禦陣地─這恰好是入侵台灣所需的技巧。

日本放送協會（NHK）轉播畫面還顯示，士兵乘坐登陸艇搶灘，並由無人機進行補給，隨後將障礙物炸毀並在登陸運動時頻頻開火。

此外，10月份大陸還派出近150架戰機侵入台灣防空識別區。在雙十節時，習近平再度重申，和平統一符合包含台灣民眾在內的整個國家利益；不過，習先前也矢言粉碎台獨意圖，並表示台灣問題不能一代一代傳下去。

面對此情此景，紐夏強調大陸犯台的威脅「非常嚴重」。他說到，近年來，大陸軍隊已建立足夠能力，並深信入侵台灣可能成功。共軍「以發展出足夠的兩棲能力─包含陸戰隊與接受過兩棲訓練的陸軍士兵─其已訓練多年。他們深知聯合兵種與聯合作戰的重要性，並努力將空、海與地面部隊結合起來」。

他也警告，大陸在入侵台灣時也會完整使用大陸的火箭部隊、電子與網路作戰、特種作戰，以及已滲透入台灣的間諜。很可能在入侵的第一天，大陸軍隊就能運送至少數千名士兵穿越台灣海峽。大陸至少有55艘兩棲艦艇、數百艘民用船舶與數千艘駁船，可投入使用。

相較之下，美軍甚至包括大部分的陸戰隊，都忽視北京的能力。「在我看來，這是危險而又自負的行為。儘管不能保證成功，但至少在7、8年前，北京就可能已具備進攻台灣的能力。自此他們能力得到提高，且不斷精進」。

他建議，美國應與台灣軍隊一同訓練，華府也應提供台灣政治與外交支持。與此同事，日本、澳洲、印度、英國與其他歐洲國家，也該成為該島嶼防衛的一部分。

他比喻台灣為1930年代版的捷克斯洛伐克，當時德國人將之併吞。「對我們這代人而言，代價就這麼高」。

不過，譚普大學（Temple University）日本分校當代亞洲研究所所長迪雅里克（Robert Dujarric）確認為，如果北京對台灣的行動僅限於經濟制裁，美國恐不會軍事介入。但如果「共軍登陸台灣西海岸的想定成真……我認為會引發美國軍事回應。但是否會引爆核戰爭，我並不清楚」。