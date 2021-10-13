大陸《環球時報》13日報導，美軍核潛艇10月初在南海「與不明物體相撞」的疑案還未結清，美國《商業內幕》網站11日爆料，美國海軍已規畫下一代「令人生畏的」核動力攻擊潛艇藍圖，稱作「頂級捕食者」，將集美軍目前3種最先進潛艇的優勢於一身，而美軍開發這種超級潛艇的背景，是應對與中國「日益激烈的競爭」。大陸軍事專家魏東旭表示，「很明顯，美國海軍是希望保證在攻擊型核潛艇方面與其他國家的『代差優勢』」。

報導稱，目前熱衷於加入「潛艇升級俱樂部」的絕不僅僅是剛剛拋棄法國、與美英簽下核潛艇訂單的澳洲，印度、日本、韓國、法國、英國等都在開發和建造下一代攻擊潛艇，中國的核潛艇技術也在不斷發展和進步。美國安全專家克萊警告，美國已經錯誤地挑起了亞太地區的軍備競賽，「每個國家現在都在提高自己的能力」，他說，這使得「亞洲軍事緊張局勢正在加劇」。

美國這種名為SSN（X）的未來潛艇，將把3種潛艇的優勢集於一身：「海狼」級潛艇的有效載荷和速度，「維吉尼亞」級潛艇的電子設備和「哥倫比亞」級潛艇的預期使用壽命。，美國海軍計畫在2031年採購第一艘SSN（X），後續訂單將從21世紀30年代中期開始。

《環球時報》報導，魏東旭說，對於新一代攻擊型核潛艇，美國海軍的定位是更快、更安靜、進攻能力更強。此外，在設計上還可能會採用模組化的理念，以適應不同的任務需求。

魏東旭表示，美國海軍所需要的攻擊型核潛艇數量非常多，如果全部使用新設計、新技術，從研發到服役周期很長，且耗資驚人。因此，美國的「三合一」潛艇製造方式是一種務實做法，可以最大程度地利用現有的成熟技術，與新技術相結合，從而在最短時間內打造一個全新核潛艇型號。

《商業內幕》網站稱， SSN（X）級核潛艇的研發「是在與中國日益激烈的競爭中開始的」。報導稱，中國軍隊已經有了相當大的發展，特別是中國海軍，五角大廈稱其為「世界上最大的海軍」。

《環球時報》報導，一名不願意透露姓名的軍事專家表示，中國的核潛艇技術也一直在發展和進步。當前中國的攻擊型核潛艇靜音效果更好，具備更強大的海洋環境感知能力，「可以使用各種各樣的艇載武器，針對水下、水面目標，以及其他目標進行打擊」。他說，中國在潛射巡航導彈的研發上也取得了突破，未來中國核潛艇的適應能力也會變得更強。

據卡達半島電視台近日報導，中國正在開發用人工智慧控制的無人潛艇艦隊，「這些機器人潛艇可以更小，幾乎可以無限期地待在海上，可以在更深處操作，可以承受深海的難以置信的壓力」。