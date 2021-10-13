鄭麗文嗆「第一個投降」 蘇貞昌：憤然抵抗叛徒 撥亂反正

行政院長蘇貞昌昨日備詢時嗆國民黨立委鄭麗文「袂見笑」（不要臉），引起鄭麗文不滿，爆發激烈口角。國民黨立院黨團今開記者會力挺鄭麗文，並稱周五將提告蘇貞昌，國民黨團總召費鴻泰也說，蘇貞昌如果不道歉，將來他罵什麼，以後蘇來立院，他們就用同樣的話罵回去，「而且會大聲的罵。」

蘇貞昌對於昨天的口角，今天再度表示，有人無端說總統會第一個投降，這影響國人民心士氣，何其嚴重，他在當場一定要憤然抵抗叛徒，凜然糾正謊言，挺身撥亂反正。

鄭麗文對此表示，她昨天說的第一個是蘇貞昌，第二個才是蔡英文，「請他不要漏掉自己」；鄭也還原昨天過程，昨天是蘇先嗆人投降的，她很有耐心在問要不要發展核子動力潛艦，是誰先失去風度先失控的？全程都有錄影存證，「知恥近乎勇，做錯事就該道歉。」

對於蘇貞昌昨天嗆鄭麗文，當年選國大代表時還拜託他去拉著她的手喊凍蒜。對此，鄭麗文今天表示，那已經是25年前的事，很多人來幫她站台，她也忘了蘇貞昌有來，對小恩小怨記這麼清楚。

鄭麗文回想那段時間也很感慨，她說當年他年輕，天真充滿理想，參加野百合學運，那是民進黨從充滿理想，要求民主改革的在野力量，準備要邁向執政，開始嚴重變質的時候。當年她之所以離開民進黨，是很痛苦失望的決定，但她沒辦法再跟「貪婪奪權愛錢的人」為伍，違背她從政初衷。

鄭麗文也質疑，明明應該在議場公開討論國家重大的國安問題，蘇貞昌卻口不擇言失態，還搬出陳年舊事，他想算什麼帳？

對於蘇貞昌的說法，費鴻泰要蘇貞昌回頭去罵罵從國民黨跳去民進黨的立委陳明文，還有其他從國民黨跳去民進黨的人，要講這些，蘇貞昌才是民主的叛徒，身為行政官員來立院備詢卻用髒話羞辱女性立委。

國民黨立委李德維也說，蔡英文總統以前就是國民黨的官員，蘇貞昌口中在罵的，就是他現在的老闆。

對於周五立法院院會是否會採取行動？費鴻泰語帶保留，他說當天是一定會提告的，至於還會做什麼，不便對外公開，目前在他們討論事項中。