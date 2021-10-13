上個月剛開幕的台南市中西區VOLVO中華展示暨服務中心，13日凌晨1點45分招牌突然起火燃燒。（民眾提供／曹婷婷台南傳真）

上個月剛開幕的台南市中西區VOLVO中華展示暨服務中心，13日凌晨1點45分招牌突然起火燃燒，消防局出動26車58人搶救，火勢1個小時後撲滅，2樓休息室及招待所燃燒面積40平方公尺，維修廠房及設備也有部分受損，所幸無人員傷亡，初步勘查起火點在維修部2樓，因搶救得宜，1樓展售中心的新車、展示車只有煙燻落塵，沒有大礙，財損仍待調查。

VOLVO汽車展售中心13日凌晨發生火災，先是2樓廣告照牌冒出明火，台南市消防局119報案台於13日凌晨1時45分據報，調派大批人車到場搶救，馬上拉水線滅火，並調派雲梯車增援，多條水線全力搶救，直到凌晨2時43分撲滅火勢。

不幸中的大幸是，展售中心一樓陳列的新車、展示車均沒有被這場火波及，消防局火調科表示，2樓有部分員工休息室、維修部燒毀，但因為搶救得宜，1樓陳列新車、展示車及客戶維修車，僅受到煙燻落塵影響，沒有被火燒到，至於財損及起火原因仍待火調科進一步查明。