位於雪山西南稜後段的「鳶嘴山」，因山頂尖石狀似鳥嘴而得名，山頂視野絕佳。不過，有山友發現竟有登山客在山頂尖石上表演噴火特技，火焰甚至掉落危及岩壁，照片曝光引發登山界怒火，事後該攝影師已將照片刪除並表達歉意。

臉書社團「靠北登山大小事」有網友轉貼鳶嘴山噴火照截圖，指在社群平台Instagram有攝影師近日發佈照片，鏡頭前方1名男子站上鳶嘴山頂尖石，從口中吐出揮發性液體，表演吐火特技，熊熊火焰在藍天映襯下頗為壯觀，部分火焰也掉落在腳下岩壁上。

貼文一出引起大批愛山人士憤怒，「太不應該了，耍帥也要看場所」、「今天去了，崖壁上留下的汽油灼燒痕跡頗夭壽」、「這個算引火了，他腳下那一坨火萬一被風吹到樹叢引燃就不妙了」、「是該制止一下！不然每個山頭都去噴⋯還得了」。

東勢林管處祕書吳貞純表示，依據森林法第34條第1項規定，森林區域及森林保護區內，不得有引火行為。違反者，可處12萬元以上，60萬元以下罰鍰，另依森林法53條第3項，失火燒燬他人之森林者，處二年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣三十萬元以下罰金。

吳貞純說，本案已請保七總隊第五大隊東勢分隊依法調查，呼籲進入山林不得有引火行為，請大家共同遵守，共同守護台灣山林。

在輿論壓力下，該名攝影師火速下架照片並發出聲明公告，表示是為紀念所以在山頂上進行噴火行為留影，並為自己欠缺考量而做的錯誤示範道歉，「感謝各位山友對此事件之指教與檢討，會更加謹慎，杜絕同樣事件再發生。」最後也關閉了自己的Instagram。