人民幣兌美元中間價13日報6.4612，下調165基點；12日中間價報6.4447，當日官方收盤價6.4565，夜盤報收6.4472。

另外，中國人民銀行13日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，另有1000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。

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