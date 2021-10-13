人民幣中間價13日下調165基點 10:092021/10/13 工商 李書良 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價13日報6.4612，下調165基點；12日中間價報6.4447，當日官方收盤價6.4565，夜盤報收6.4472。 另外，中國人民銀行13日進行人民幣（下同）100億元7天期逆回購操作，另有1000億元逆回購到期。中標利率2.2％，持平上次。 9月營收－鋼品漲價進補 中鋼年增6成創高 熱度不減 陸9月增近120檔基金 #下調 #基點 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 外資期現貨中性布局 04:102021/10/13 證券．權證 EG價飆 南亞、東聯、中纖吃香 04:102021/10/13 證券．權證 原料缺 航價飆 機械業毛利減２成 04:102021/10/13 財經焦點 操盤心法－美國經濟下行壓力大 比特幣展現資金行情 04:102021/10/13 證券．權證 陸10月紙價飆 我造紙三雄跟漲 04:102021/10/13 財經要聞 機械業出口值 連13個月成長 全年挑戰310億美元新高 04:102021/10/13 財經要聞 晶圓二哥目標價 再現準百元級水準 06:342021/10/13 財經 台積目標價 千金呼聲又起 04:102021/10/13 財經要聞 趙薇夫婦再涉合約糾紛 11月8日北京開庭 04:102021/10/13 焦點新聞 匯率期貨趨勢專欄－Fed減債在即 美元強勢走高 04:102021/10/13 證券．權證 中概科技股題材熱 逢低進場 04:102021/10/13 投資理財 財經熱門新聞 國旅券第一波 60萬人中籤 - 財經焦點 - 中國時報 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 馬雲「被消失」傳聞沒停過 知情人曝行蹤：他在香港做這件事 - 財經 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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