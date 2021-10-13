基本工資審議委員會上周五召開後決議明年1月1日起把基本工資月薪調整至2萬5250元、時薪168元，立委蔣萬安、賴惠員要求勞動部及經濟部應提出具體的配套措施，對此，勞動部部長許銘春說，將就調幅的部分來協助。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請勞動部等就「疫情期間我國就業安定措施之推動情形暨勞工紓困措施之落實狀況將成效報告」。

蔣萬安表示，10月8日時基本工資審議委員會決議調整5％，但也會造成人事成本的增加，行政院院長蘇貞昌也要求應研擬配套措施；立委賴惠員則說，政府研擬配套的預算如何協助產業度過難關？是否僅限定住宿餐飲業、批發零售業等行業，但受疫情影響大，其他行業未受影響嗎？

經濟部次長陳正棋說，疫情對內需衝擊大，與業界聯繫與溝通，經濟部長部長王美化也主持座談，目前仍在規劃中，預計10月底可以推出，目前規劃針對受衝擊的服務業補助。

蔣萬安也提及，經濟部提出的八大行業紓困要求應投保勞保、就保或勞退，使勞工難以申請；陳正棋坦言，3萬元的8大行業紓困對當事人應該不夠，可能也有一些人可能沒有投保勞保無法申請。