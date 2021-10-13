鹽埕分局警方繼9月底在高雄市破獲6人暴力集團討債擁槍案，及重利放款擁槍案後，於本月初又循情資北上新北市，報請新北地檢署檢察官指揮，並結合新竹縣市、新北警方共同偵辦，再度偵破劉姓、侯姓2名犯嫌非法持有改造收槍案，隨案起獲2把改造手槍、子彈30顆，全案經警詢筆錄調查後，在12日將2嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

劉嫌遭埋伏的便衣警員強力壓制逮捕，當場自提袋內查扣2枝具有殺傷力的改造手槍(仿克拉克及沙漠之鷹手槍)及彈匣內子彈30顆。(警方提供)

劉姓男子遭警方逮捕，當場自提袋內查扣2枝具有殺傷力的改造手槍(仿克拉克及沙漠之鷹手槍)及彈匣內子彈30顆。(蘇育宣翻攝)

鹽埕警分局因於偵辦網路賭博案件的過程中，意外掌握同案犯嫌非法持有改造槍械情資，經另案申請檢察官分案指揮偵辦後，結合新竹縣刑警大隊、新竹市第一分局及新北市永和警分局等單位共組專案小組分工查緝，順利掌握劉姓犯嫌行蹤後，至新北市土城區一處停車場內埋伏守候，見時機成熟當場攔下逮捕劉姓犯嫌，劉嫌見警上前攔查，自車上拿出1只提袋欲逃離現場，隨即遭埋伏的便衣警員強力壓制逮捕，當場自提袋內查扣2枝具有殺傷力的改造手槍(仿克拉克及沙漠之鷹手槍)及彈匣內子彈30顆，同時逮捕休旅車駕駛侯姓共犯，全案經警詢筆錄調查後，將2嫌依違反槍砲彈藥刀械管制條例移送新北地檢署偵辦。

鹽埕警分局長蔡鴻文自上任以來即指示同仁，將肅槍、制暴、斷絕不法事業金流作為現階段查緝不法犯罪的偵辦重點，並力求除惡務盡及根源阻絕，以淨化社會治安，維護人民安居生活，但凡掌握任何犯罪情資，必將嚴厲查緝，並溯源追查，除惡務盡。