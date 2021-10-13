新北市政府今日上午市政會議，由城鄉發展局報告主題「翻轉更美、築夢新北」，細數歷年來新北市空間發展的轉變，從整體開發微笑曲線、公私協力打造全齡友善環境及環境美學總顧問團提升城市景觀等成果，翻轉新北空間意象，並透過城市空間改造，逐步實現安居樂業的承諾。

侯友宜表示，未來十年是新北市的大翻轉時間，隨著新北市產業轉型走向現代化國際大城市過程中，強力要求作為翻轉城市的帶頭局處－城鄉局，從整體規劃上帶動城市風貌轉變，土地開發勢在必行，然而開發不僅只是考量量體，城市美學更是重點，新北市政府團隊中有著美學總顧問為整體城市美學嚴密把關！新北市正在寫歷史，自上任以來，積極處理五股垃圾山、新泰塭仔圳等數十年沒有改變的現實，每一步都是艱鉅挑戰，五股垃圾山歷經一年整頓後變身「五股夏綠地」、新泰塭仔圳在地上物拆遷施工、三重第二行政中心即將動工、新店十四張開發等逐步嶄露成果，規劃中的蘆洲南北側、土城彈藥庫、板橋浮洲、中和灰磘等，隨軌道建設逐步到位，一路翻轉。

蘆南盧北銀河灣計畫、新店十四張B單元規劃構想概述。(新北市政府 城鄉發展局提供)

新北市政府城鄉發展局黃國峰局長說，今日市政會議將新北市空間翻轉的成果逐一羅列呈現，城鄉局做為城市空間規劃的主政機關，除協助市府各機關進行公共建設審議外，並透過都市計畫及都市更新提供公益設施空間，完備城市空間機能，而都更三箭的一、二箭修法，可強化公益空間效能。同時，藉由環境美學總顧問團，讓城市建設加入豐富美學元素，未來將以特色地標建築，打造新北市有質感的國際城市門戶意象。

侯友宜指出，新北的改變就是大台北的改變，更是台灣的改變！新北市處於北北基桃國家首都圈的核心區位，近年積極推動城市空間改造，一步一腳印的細膩規劃及導入城市美學設計，逐步實現安居樂業的承諾，他會帶領市府團隊，繼續努力為市民服務，做得更多、更好，讓生活在新北，成為市民的光榮和驕傲，並帶給市民一個美麗宜居、一個更好的新北市。

(新北市政府城鄉發展局 廣告)