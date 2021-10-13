彭博社周二報導，消息人士透露，受到全球晶片短缺影響，蘋果可能減產多達1000萬支iPhone 13手機。

彭博社報導，到今年底蘋果應該要生產9000萬支iPhone 13手機，但蘋果向其代工廠表示，由於博通（Broadcom Inc）、德儀（Texas Instruments）等晶片供應商難以交付零組件，因此產量將減少。

受此消息打擊，周二蘋果盤後股價下挫1.33%，報139.63美元。德儀和博通股價均跌約1%。

蘋果拒絕對此報導發表評論。博通和德儀尚未回應媒體置評請求。

蘋果在7月時已經發出預警，稱其營收增長將放緩，並警告已經影響Mac和iPad銷售能力的晶片短缺問題，也將開始衝擊iPhone手機生產。

德儀在7月發布財報時亦提出意外疲弱的營收展望，暗示到今年底可能都擺脫不了晶片供應問題。

晶片供應吃緊使汽車、電子等產業承受巨大壓力，許多汽車製造商被迫斷斷續續地停工停產。

與其他公司相比，蘋果憑藉強大的採購力，以及和晶片供應商簽定的長期供應協議，其受到供應緊張的影響相對緩和，讓部分分析師看好在轉向5G通訊設備的升級需求帶動下，9月發布的iPhone 13手機將迎來強勁的銷售。

不過，Counterpoint Research上個月出具報告指出，蘋果恐難逃這個全球大缺料的波及。該研究公司將今年全球智慧手機出貨預測從原先的14.5億支（年增9%）下修至14.1億支（年增6%），稱蘋果雖然較一些競爭對手更具優勢，但仍將受到供應短缺影響。