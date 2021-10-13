台灣新冠疫情趨緩，有條件解封帶動線下實體需求回溫，再加上雙11前哨戰開打，美容族群9月營收表現都不錯，今日佐登(4190)、麗豐-KY(4137)、軒郁(6703)及麗彤(6539)等人氣不弱，股價聯袂揚升。

軒郁受惠疫情趨緩消費回溫，旗下iQueen愛女人購物網99購物節銷售表現優異，9月營收年增4.82%，前9月營收年成長3.12%。展望第4季，旗下各品牌將積極籌備大型節慶活動，除了各品牌的周年慶外緊接著「雙11」將接續登場，全力搶攻旺季商機，可望挹注業績成長動能。

佐登目前客戶回店率已在9成之上，9月營收月增37%，年增1.63%，是睽違三個月的年增率轉正。展望第四季，周年慶、雙11、雙12等購物節即將接續登場，各通路開始下單備貨，另規劃五倍券振興方案滿足不同消費客群，預估第4季營運成長力道強勁。

麗彤9月合併營收1.52億元，年增率0.3％，為近4個月年增率首度轉正，迎接第四季美容產業與年底節慶消費旺季，10月祭出DV全年最狂週年慶，除了官網旗艦店獨家銷售產品外，也計劃推出新品，並積極籌備新竹館開幕，營運多角化發展，積極搶攻顏值經濟商機。