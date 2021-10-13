美股三大指數連續第三日收黑，但今早台股隨日韓股市開高，隨後台積電(2330)下壓，金融股也無力上攻，早盤僅賴台塑(1301)率塑化股以及航運股長榮(2603)等上揚撐盤。台股今早開高後震盪下壓，開盤20分多鐘高低點就相差了百點。台股一度翻黑，台積電跌幅縮減才又使得台股翻紅，仍在五日線之下震盪整理。

美股在第三季財報發布之前，市場觀望氣氛濃厚，聯準會周三將公布上次政策會議記錄，令市場更趨謹慎。周二收盤，道瓊工業指數跌117.72點或0.34%，為34,378.34點。標普500指數跌10.54點或0.24%，為4,350.65點。那斯達克指數跌20.27點或0.14%，為14,465.92點。因Amkor暴跌逾10%，拖累費城半導體指數跌1.34%成為四大指數跌幅最大。台積電ADR下跌0.96%，聯電ADR下跌2.54%。

台積電周二尾盤急拉收在平盤，成為台股當日穩盤重心。台積電周四法說會前股價持續受到外資法人賣壓，今早開低走低，盤中跌5元至570元，持續壓抑台股。金融股開高後一度走低，電金無力，台股一度上攻16500點及五日線反壓後拉回。今早多倚賴傳產股撐盤，貨櫃的長榮、陽明(2609)、萬海(2615)上漲，台塑、亞聚(1308)、台聚(1304)等塑化股續攻高，支撐台股力守16400點。

台積電近期守穩低點，塑化股撐盤，台股也守住10月5日的16162點支撐。

回顧周二，台股跳空開低走低，買盤呈現觀望，再度失守5日線，收盤下跌177.59點、以16,462.84點作收，跌幅為1.07%，成交金額為2804.78億元。三大法人合計賣超176.4億元，其中外資賣超167.58億元、投信買超6.04億元、自營商賣超14.86億元。