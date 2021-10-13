店家注意！所收的紙本振興五倍券兌領期間自今年10月15日起至明年6月30日止。財政部表示，這次兌領程序較三倍券更簡化，只須在「金融機構兌領單」據實填寫營業人名稱、營利事業統一編號、負責人姓名（以上資料也可以蓋發票章替代），並提供存（匯）入金融機構帳號，即可輕鬆完成兌領，無須再逐張填寫紙本券背面資料。

為協助店家瞭解兌領程序，財政部進一步說明辦理地點，並提醒注意事項如下：

一，有統一編號的所有店家，可直接到全國60家兌付金融機構(包括銀行、郵局、農漁會、信用合作社等共超過6200個服務據點)辦理兌領，只須填好五倍券兌領單交給櫃檯人員，兌付金融機構就會將兌領款項直接存（匯）入同戶名的帳戶內。

二，有統一編號的獨資店家，可選擇將兌領款項存（匯）入負責人帳戶，但需要提供商業登記或稅籍登記證明。

三，沒有統一編號的店家，可以委託商圈組織、市場或攤販集中場(區)管理組織、產業公(協)會或職業工會等協助兌領；由受委託組織到兌付金融機構，將填好兌領單交給櫃檯人員，辦理兌領後存（匯）入帳戶，再由受託組織轉發（匯）給店家。

四，無法委託代領的自營作業者，如有投保職業工會，可由本人攜帶身分證件及存（匯）款帳戶資料，到八大公股銀行（台灣銀行、土地銀行、兆豐銀行、合作金庫、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、台灣企銀）各地超過1300家分行辦理兌領；新加入工會者，請另持繳納入會費證明，經銀行確認職業工會會員身分後，即可直接兌付存（匯）入本人帳戶。