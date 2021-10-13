國民黨立委陳玉珍、費鴻泰、李德維到北檢控告蔡其昌。（陳志賢攝）

「刪Q」罷免基進黨立委陳柏惟投票日逼近，國民黨立法院黨團不滿立法院副院長蔡其昌為力挺陳柏椎，公開說謊指控國民黨立委提案要求採購中國科興疫苗，由於蔡其昌迄今未公開道歉，國民黨立委費鴻泰、陳玉珍、李德維等人13日上午到台北地檢署按鈴控告蔡其昌加重謗 謗罪，要求蔡其昌拿出證據，不要為了護航陳柏惟，而編造不實訊息。

費鴻泰指出，經查今年6月18表決紓困4.0預算時，國民黨團提案要求政府增購4000萬劑國際認證疫苗提案，白紙黑字列舉國際認證疫苗為輝瑞／BNT、莫德納、AZ及嬌生等四款國際認證疫苗，完全沒有任何一個字提及「中國科興疫苗」。

費鴻泰表示，國民黨提案中白紙黑字列舉之國際認證疫苗為BNT、莫德納、AZ與嬌生，並無中國科興，蔡其昌公開說謊，替陳柏惟護航，汙衊國民黨，是非常不智的。由於蔡迄今未向國民黨及全民道歉，國民黨只好提告。

陳玉珍指出，國民黨明明白白在提案中，說要買經過世界衛生組織(WHO)認可的疫苗幫助國人，蔡其昌卻為了護航陳柏惟的罷免案，公然說謊，因此蔡其昌行為已不適用言論免責權，已觸犯刑法加重誹謗罪。