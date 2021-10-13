土耳其打算向美買40架F-16戰機和約80組現代化套件

土耳其消息人士周二說，安卡拉已要求採購價值約 60 億美元（近1680億台幣）的F-16戰機和現代化套件。儘管相關提案可能在美國國會面臨反對，但消息傳出，拜登政府給予支持。

據土耳其《每日晨報》（Daily Sabah）和印度《歐亞時報》（Eurasian Times）12日報導，安卡拉9月30日正式提出要求，想採購40架F-16 70批次（Block 70）新戰機，還有近80組現代化套件，以升級F-16舊型戰機。

雖然消息傳出，土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）可望在即將舉行的20國集團（G20）峰會中，與美國總統拜登會面，但官方尚未發布正式聲明。

而據獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye，MEE）報導，1位土耳其官員透露，要是不升級F-16機隊，不僅安卡拉，連北約（NATO）南側的安全都將置身險境。

「美國官員從沒告訴我們，更新F-16是不可能的，」這名官員說，「我們認為，華府也會密切注意土耳其和希臘間的平衡。」而他所指的，是希臘採購法國「飆風」（Rafale）戰機。另一名官員告訴「中東之眼」，拜登政府並不認為土耳其要求升級F-16有問題。

土耳其打算向美買40架F-16戰機和約80組現代化套件

另一方面，據土耳其《國民日報》（Milliyet）報導，總統府發言人卡林（İbrahim Kalın）說，要是他們解決和美國的問題，安卡拉仍能重返F-35專案。不過，他也指出，要是問題沒解決，土耳其會繼續尋找替代方案。

卡林說，土耳其已經為F-35專案付了14億美元（約391億台幣），希望美國能盡快修正錯誤，但如果他們不這麼做，也有妥善運用這筆錢的適當替代方案。他強調，F-35問題短期內無法解決，安卡拉尋求替代方案是很自然的事。而替代方案之一，就是拿這筆錢擴大F-16機隊，並升級既有的F-16戰機。事實上，土耳其除了F-16外，也有包括TF-X等自製5代隱形戰機計畫。

「我們的首選是採購F-35，而這是我們的權利，」卡林強調，「要是和美國的危機化解，土耳其會重返專案，我們會得到F-35。要是問題沒解決，我們會繼續尋求替代方案。」

華府說，莫斯科可能透過土耳其採購的俄製S-400防空系統，暗中獲取F-35隱形戰機的機密細節。此外，S-400和北約防空系統並不相容。然而，土耳其堅稱，S-400既不會與北約防空系統整合，也不會對北約盟國構成威脅。