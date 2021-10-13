圓規颱風海警解除，外圍環流仍在影響台灣，花蓮今天清晨起大雨不斷，其中，玉里鎮源城里有土石流情形，大量泥水灌進住宅內，水深至小腿肚高，2戶居民共7人受困其中，花蓮消防局獲報後也前往救災，所幸人員均安，並已撤離至安全區域。

輕颱圓規未登陸台灣，卻替花東地區帶來強烈陣雨，中央氣象局今清晨6時14分對台東縣、花蓮縣發布災防告警訊息，「您所在地區即將發生大雷雨，預計持續至7時15分。」水利署也對台東長濱、花蓮玉里發布「一級淹水警戒」

花蓮縣消防局上午6時許接獲民眾報案指出，玉里鎮源城里有土石流情形，有泥水灌進住宅內，屋內7人雖暫時安全，但無法撤至更安全處所，因此出動派出3車、6人前往救援。

由於大雨不斷，土石不斷沖進民宅，且流水十分湍急，且7名受困民眾中，年紀最小僅8、最大則是76歲，因水位高度已臨檢成人的小腿肚，消防隊員頂著大雨，抱起孩童，並攙扶長者及其他受困民眾，協助脫困，所幸人員均安，目前已安置到較安全的處所。

此外，花蓮縣府今早也針對萬榮鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、卓溪鄉、富里鄉、光復鄉富源國中等宣布停止上班、上課，稍早也宣布秀林鄉今日中午12:00後，停止上班上課。