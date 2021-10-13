2022縣市首長選戰悄悄開打，針對高雄市長人選，網路媒體今（13）日公布一項民調結果，若民進黨陳其邁爭取連任，不論是對上國民黨李四川、張亞中，或民眾黨柯文哲，都居於優勢。

根據《ETtoday新聞雲》公布民調結果顯示，在高雄市長選舉部分，陳其邁若對上前高雄市副市長李四川，民眾支持度分別為54.0%、32.5%；若對手是孫文學校總校長張亞中，陳其邁支持度為56.2%、張亞中23.7%；若遇上台北市長柯文哲，陳其邁支持度為50.7%、柯文哲為31.0%。

從結果來看，陳其邁要爭取連任市長，若對手是李四川、張亞中、柯文哲任一人，目前皆處於優勢。

如果陳其邁同時對上李四川、柯文哲，支持度分別為陳其邁48.0%、李四川24.2%、柯文哲19.1%；若國民黨派出張亞中，結果則為陳其邁48.7%、柯文哲24.5%、張亞中15.5%。可以看出陳其邁仍居於優勢，而其他3人支持度皆有下滑。

此項調查對象為19歲以上高雄市民，調查時間為10月5日至7日，共回收2317份有效樣本數，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.04%。