重磅好消息！近期於台北市7-11限定區域獨家開賣，上市短短一周內即坐穩該區零食銷量冠軍寶座，同時席捲各大論壇，網友瘋狂討論的傳說級零食---「科學麵香辣風味」，首度插旗南台灣，即日起只有在康是美新開幕的超聯門市獨家販售。

自1978年上市熱賣40多年的「科學麵」，全台每秒平均售出3包，年銷破億包，同時也是7-11本土零食銷量之最，經典的香脆麵身，搭配簡單的椒鹽調味，捏碎後一口倒入，特殊鹹香，迄今陪伴家家戶戶走過無數個年頭。

睽違10年，國民經典零食「科學麵」重磅出擊！推出全新「香辣」口味！40年經典麵身，濃郁油炸香氣與緻密酥脆結構兼具之麵體，搭配特殊鎖香技術，將富含多種香氣的辣椒(朝天椒等)以低溫熟成製粉工法揉合多層次蒜、蔥、蔬菜香的調味粉，一口咬下，令人涮嘴無法擋，衝擊你我的味蕾！

即日起，科學麵全新香辣口味於高雄市全新開幕的統一集團優質生活館首館販售，無辣不歡的朋友們，千萬別放過嘗鮮的機會！看到這篇報導，立馬光速手刀前往搶購吧!