我駐德代表謝志偉12日表示，「中華民國」和那面「國旗」只是用來壓制善良台灣人的工具，這面國旗至今仍舊鮮紅，因為在台灣補了幾十年的鮮血，「我們是一邊舉一邊吐血啊！」此言論引發各界批評。對此，國民黨台北市議員張斯綱質疑，總統蔡英文才剛慶祝完國慶，還在典禮上高喊團結，如今卻放任自己任命的外交官這麼說話，「在演哪齣？」

謝志偉在臉書發表文章《我的國旗告白》，內文對中華民國和青天白日滿地紅國旗表達諸多「不滿」，謝更直言：「這面國旗之所以至今仍舊鮮紅，是因為曾在台灣補了幾十年的鮮血！」謝指出，以往是中華民國騎在台灣頭上，如今台灣揹著中華民國，合成為中華民國台灣，「對你們於心不忍，就只好委屈自己，繼續搖你們的黨旗」。

針對謝志偉的言論，張斯綱在臉書發文表示，一位外交官對外就是代表國家，而我們的國家叫「中華民國」，但我們的外交官謝志偉先生，卻領著人民的納稅錢到國外，手拿著台灣獨立的旗幟、嘴喊著舉中華民國的國旗吐血，四處詆毀國格。

張斯綱質疑：「請問剛義正嚴詞慶祝完國慶日、高喊團結的蔡英文總統，這就是妳任命的外交官、這就是妳要的團結？」張強調，若放任這樣的外交官在外，那執政的蔡政府是默許還是默認他的言論；只敢一邊領著中華民國納稅人的薪水，一邊搞台獨玩兩面手法，民進黨都已經完全執政了，還在演哪齣？這種行為只會令人恥笑沒膽。