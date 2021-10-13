農遊券第一批幸運兒出爐。(陳俊吉攝)

農委會為振興國內農產銷售，推出面額888元的農遊券，每周三將抽出22萬張，農委會今天抽出第1批幸運兒，由身份證字號末2碼「89」、「32」、「54」，以及末3碼「597」、「453」、「152」的民眾，共23萬695萬人中籤。

根據8大部會振興券抽籤規則，每周抽籤順序由面額大至小排列，均採亂數方式抽籤，每人每周最多中籤1次，4周最多可有4次中籤機會，每種券別僅能中籤1次，登記農遊券抽籤人數高達1100萬，每周中籤率僅2%，抽中民眾可謂名副其實的幸運兒！

農遊券抽籤分兩階段，第一階段為符合領取振興五倍券資格者，皆可參加登記抽籤，抽籤時間為10月13日、10月20日、10月27日、11月3日上午，共分4周，各抽出22萬份；第二階段則需在農遊券配合商家消費滿1000元，經登記後可參加58萬份的抽籤。

中籤民眾今下午17時將收到簡訊通知，而農遊券的使用期間為今年10月25日至明年4月30日止，可用店家包括農村好物、農社企業者、農村社區組織團體、休閒農場、田媽媽、農漁特產品銷售據點、國家森林遊樂區等3000多家合作業者。詳情可至農遊券網站上查詢。

今年農遊券共888元，其中包括8張100元和1張88元，抽到的消費者需要下載農遊券App才可以使用，消費者不能夠截圖使用，但可以轉贈給他人。

農委會主任秘書范美玲表示，各部會近日都在抽出部會振興券幸運兒，但根據各部會抽振興券的規則，即使有抽出相同號碼，一個人一周只能選擇一種券，一種券僅能領一張。舉例來說，如果當周已經抽到國旅券或I原券，即使抽到農遊券機會也會讓給別人，不過農遊券分四周來抽，這周沒抽到還能登記下周來抽。

今年負責農遊券的水保局日前也公布，消費者只要在10月12日起，在農遊券合作業者處單筆消費滿千元，並於農遊券APP登錄發票就能獲得1次抽獎機會，消費滿2000元則有2次機會，依此類推無上限。加碼好禮總價值超過1800萬元，獎項近5000份。