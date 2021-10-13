屏東男子劉正富遭指控2004年捲入一起鬥毆致死案，被法院判處9年徒刑定讞，入獄服刑後，劉正富透過冤獄平反協會聲請再審獲准，高雄高分院再審大逆轉，改判無罪，檢察官不服提上訴，高雄高分院13日再審更一審又再改判劉正富有罪，判刑8年4月，可上訴。

判決指出，2004年8月19日晚間阮姓少年與林姓少年因為一名女子爭風吃醋，發生感情糾紛遭到林姓男子毆打，阮姓少年心有不甘，便向周姓友人哭訴，周男、阮姓少年、林姓少年等人20日凌晨約林男在屏東縣萬巒鄉萬金營區大門前談判。

沒想到，雙方談判未果，兩邊人馬持木棒及鐵條等武器大打出手，周男與2少年人數眾多、聲勢浩大，林男遭痛毆後隨即逃跑，但林的友人包男疑似在衝突中遭前往助陣的劉正富不斷毆打，導致包男頭部受到重擊倒地，送往醫院急救後仍不治。

劉正富被屏東地院依傷害致死罪，判處10年徒刑，而二審高雄高分院則改依殺人罪處徒刑20年，後來更一審依改判9年，上訴最高法院被駁回定讞。台灣冤獄平反協會幫劉正富向最高檢察署提起非常上訴3次、再審一次，直到提出第二次再審才因為法官認為罪證不足翻案成功獲判無罪，而13日高雄高分院再審更一審又判回有罪，應執行8年4月徒刑，全案仍可上訴。

劉正富13日親自前往高雄高分院聽取判決結果，對於被判回有罪，劉正富相當不能接受，走出法庭時，全程低著頭，神情相當落寞，甚至紅了眼眶，一度無法言語，在旁的親友與冤獄平反協會成員不斷給予鼓勵及安慰，他們也強調對於判決結果相當失望，收到判決書後會與律師研議後續作為，一定會再提出上訴。