《港股》8號風球掛到下午4點 港股全日休市 10:362021/10/13 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港交所宣布，香港天文台表示8號颱風信號將維持到下午4時，港股全日停止交易。 第二檔戰略新板股 進典-新13日每股42元掛牌興櫃 《美股掃瞄》緊盯季報、縮表、通膨 美股連3跌 #港股 #風球 #掛到 #日休市 #香港天文台 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《港股》9點若未解除8號颱風信號 港股上午將暫停交易 09:112021/10/13 財經 趙薇夫婦再涉合約糾紛 11月8日北京開庭 04:102021/10/13 焦點新聞 深圳搶頭香 赴港發人民幣債券 04:102021/10/13 全球財經 貨櫃三雄拉半根漲停 台股反彈逾80點 重返16500點 09:102021/10/13 財經 《今日財經懶人包》美財報季起跑 王品全品牌漲5％ 08:012021/10/13 財經 貨櫃三雄回穩 台股早盤漲逾80點突破16500點關卡 09:462021/10/13 財經 中概科技股題材熱 逢低進場 04:102021/10/13 投資理財 業績雙增 抗通膨概念股氣盛 04:102021/10/13 產業特刊 前九月六大壽險賣股債 4千億入袋 04:102021/10/13 財經要聞 股匯雙殺 台幣貶近半年新低 04:102021/10/13 財經焦點 第四季投資風浪大 國泰世華提醒一個「母湯」 09:012021/10/13 財經 財經熱門新聞 國旅券第一波 60萬人中籤 - 財經焦點 - 中國時報 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 馬雲「被消失」傳聞沒停過 知情人曝行蹤：他在香港做這件事 - 財經 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 航運又被殺到絕望 「少年海神」暴賺千萬去哪了？他揭驚悚真相 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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