通膨疑慮持續籠罩全球資本市場，台塑也點出全球通膨加劇，升高「停滯性通膨」疑慮，帶動具有抗通膨的塑化概念股近期股價強勢，台塑四寶台塑今(13)日由台塑(1301)領軍，股價開高震盪，漲幅一度近3%，股價最高衝上121元，創下31年新高，也帶動南亞(1303)、台化(1326)漲幅來到約1%，與原油最有直接關聯的台塑化(6505)早盤漲幅約達2.5%，台塑四寶明顯成為台股的資金避風港。

油價在全球疫苗普遍施打、經濟活動恢復下，需求回溫，加上全球市場憂心通膨下，紐約期油已連漲7週、布蘭特原油也連漲5週，根據數據顯示，2大原油期貨合約自9月初以來的漲幅，均已經超過15%。外資花旗甚至看好，今年冬季布蘭特原油將上看90美元大關。

台塑第四季看好在傳統旺季效應下，PE/EVA及PP傳統需求旺，且印度雨季結束需求回溫，同時，大陸實施能耗雙控及限電措施，導致市場供給減少，大多數石化產品價格上漲，加上台塑第四季歲修廠數比第三季少，開工率提高，因此，預估營業額、本業獲利都將比第三季成長。

台塑表示，由於疫情後經濟復甦及北半球即將進入冬季，提高能源需求，全球煤炭、天然氣及原油等能源供需失衡，推升澳洲煤、紐約天然氣及布蘭特原油價格上漲，其中煤炭(204美元/噸)已創歷史新高、天然氣(6.3美元/MMBTU)創近13年新高、原油(82美元/桶)也創近3年新高，導致歐元區9月消費者物價指數(CPI)3.4%創13年來最大升幅，美國個人消費支出(PCE)4.3%創30年來新高，加上海運費高漲、疫情封城及大陸限電影響供應鏈運作等因素，生產廠商成本提高，恐使全球通膨加劇，升高「停滯性通膨」的憂慮，拖累經濟復甦步調。