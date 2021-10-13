桃園市蘆竹區錦興國小考量周遭交通環境繁雜，許多家長開車接送到校，去年起推行走路上學，廣受好評，參與學生數逐步成長，今年更向教育局申請經費建置「交通安全情境區」，成為全市第一所在校建置模擬實際場地的學校，加強學生的道路安全知識。

錦興國小有1730位學生，分別來自9個學區，校長燕子明表示，學校位處南竹路交通複雜路段，加上家長開車接送孩子到校，校門口常於上、下學尖峰時間交通壅塞，容易造成危險，為此從去年4月起推行走路上學，原有4成學生走路、6成家長接送，現已有5成5的學生走路上學，參與學生數逐漸成長中。

桃園市長鄭文燦13日也穿起反光背心、手拿導護旗，在校門口引導學童們過馬路。（陳夢茹攝）

錦興國小今年1月向教育局申請10萬元經費建置「交通安全情境區」，在1樓穿堂設立紅綠燈、斑馬線等裝置。（陳夢茹攝）

學務主任潘桂芳說，今年1月向教育局申請10萬元經費建置「交通安全情境區」，在1樓穿堂設立紅綠燈、斑馬線等裝置，可自動或手動控制，選在中低年級生活實踐課或高年級彈性課程，都能帶學生到情境區實際演練。

錦興國小學生可到交通安全情境區內實際演練，加強交通知識。（陳夢茹攝）

校方更早在2018年推行「雨天穿雨衣入校」，燕子明指出，多年前曾發生高年級學生撐雨傘時，傘緣戳到中低年級學生導致有人受傷，不少家長及學生都有類似反映，從那時起學校內的愛心傘就變成愛心雨衣，學務處備有200件愛心雨衣，只要學生忘記帶雨具都能今天借、明天還，多年推廣加上同儕效應，大多數學生已養成穿雨衣的好習慣。

市長鄭文燦13日也穿起反光背心、手拿導護旗，在校門口引導學童們過馬路，辦理小學堂活動用有獎徵答互動方式讓學生建立交通安全基本知識，以宣導10月全國交通安全月，希望透過強化交通安全教育，鼓勵學童從小養成遵守交通規則的好習慣。

蘆竹警分局表示，學童上下學期間都會加派警力維護交通，平時也有和周邊學校合作，不定期到校園辦理交通安全宣導活動，以喚起大家對交通安全的重視，13日也派員至學校設攤宣導、派出警察大頭娃娃等迎接學生上學。