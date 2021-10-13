根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞報導指出，厄文之所以不願接種疫苗的主要原因不是反對疫苗，而是擔心人們因為沒有打疫苗而失去工作感到不安，原本以為能夠以自身力量來抗衡整個紐約市，沒想到卻踢到鐵板，倘若他一直不願改變想法的話，不僅會損失新賽季1600萬美元，恐怕還會斷送高達1.86億美元的超級續約。

厄文正在挑戰紐約市的防疫規定，他想要為那些生活在底層的市民發話，他也深信能完成這項使命，然而卻不是如此，他無法改變事實，紐約市政府也沒有因為疫情趨緩而打算修改防疫規定。

尤其是美國防疫與預防控制中心、美國醫學協會和食品藥品管理局明確表示，新冠肺炎疫苗在幫助預防嚴重疾病和死亡方面是有效的，包括來自變異病毒同樣有防護能力，全球至今已有超過37.5億人接種了疫苗，超過96%的NBA球員也都已接種疫苗，厄文的反對立場是不成立的。