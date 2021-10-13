嗆鄭麗文「不要臉」不道歉！蘇貞昌：抵抗叛徒、糾正謊言

藍委鄭麗文昨日於立院質詢槓上行政院長蘇貞昌，雙方爆發口角，蘇狂飆罵「袂見笑」，國民黨立院黨團要求蘇貞昌道歉。民進黨立院黨團幹事長劉世芳、副幹事長蔡易餘、副書記長洪申翰今日召開記者會表示「誰會投降台灣人民都很清楚，國民黨不要作賊喊抓賊。」

劉世芳指出，昨天質詢時，鄭麗文說「我怕到時候第一個投降的就是你(蘇貞昌)，第二個是蔡英文」。這樣的質詢已經不能夠用言論自由的保護傘，而是直接影響國家領導三軍及全台民眾，對抗中國的因素。

劉世芳說，鄭麗文如此言論，可能是因為日前蔡總統在國慶演說談到「四個堅持」，直接踩到國民黨的痛處，現在國民黨已經痛失主流市場。

蔡易餘表示，雙十當日，蔡總統的演說，公告了四個堅持，說明如何捍衛中華民國主權。而中國共產黨中央委員會總書記習近平也宣稱繼承了辛亥革命及孫中山的革命路線，這代表國民黨已被掏空而不自知。

蔡易餘指出，國民黨談到的「在中國的38年」，現在已被中共繼承，國民黨卻還在批判民進黨、蔡總統、行政院長，讓人感到匪夷所思。若無台灣這塊土地，提供中華民國72年的養分，國民黨將一無所有。

蔡易餘說，中華民國從不隸屬中華人民共和國，雙方也無牽連或任何關係，這是大家都清楚的事實。但國民黨對內否認蔡總統說的「中華民國在台灣72年」。

蔡易餘表示，從鄭麗文昨日質詢時，歇斯底里地批判蔡總統、蘇貞昌會投降，就可看出國民黨從上到下就是投降主義，這種做法就是背棄中華民國。

洪申翰指出，昨天鄭麗文的申論，根本原因就是蔡總統提及的「四個堅持」，因為此論述得到多數名義支持，採到國民黨痛腳，因此國民黨才開始氣急敗壞，口不擇言。

洪申翰說，過去是哪個黨跑去北京聽訓？跑去天安門參加對岸的閱兵？是哪個黨正在投降的道路上，還在期待習近平施捨的小惠？國民黨的戰鬥是對內、對台灣手足，對外就是軟骨投降。鄭麗文的說法根本是做賊喊抓賊。