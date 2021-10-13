數位資產管理公司CoinShares在12日發表報告指出，迄8日止一周，資金流入包括比特幣等加密通貨產品與相關基金的金額達2億2620萬美元，為連續第八周出現流入現象。
過去八周流入加密通貨產品金額達6億3800萬美元，今年來累計流入63億美元。
其中，比特幣成為資金投入的焦點。迄8日止，連續四周出現資金流入，累計金額達2億2500萬美元。
CoinShares投資策略師博達費爾（James Butterfill）認為，投資人改變想法而看好比特幣，是因為美國證券交易委員會（SEC）詹斯勒（Gary Gensler）日前暗示可能允許比特幣ETF在美國上市。
由Coinshares負責管理的數位資產規模，迄8日止逾50億美元。
比特幣11日每單位上漲至逼近58000美元大關創五個月新高。雖然在12日拉回，但13日盤中回升1.6％報約56300美元。其從6月低點開始強勁回升，迄今累計飆漲近九成。
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