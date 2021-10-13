台北市議員林穎孟12日晚間爆料，直言自己手上有證據指出，北市有一批日本送的疫苗，系統顯示已被放到過期，針對此事，北市副市長蔡炳坤今早在視察花博接種時提出說明表示，這批疫苗是日本所送，效期到10月3日，中央當時撥下來1500瓶疫苗，提供給第8輪和數位落差的民眾接種，以及教育局部分專案，9月23日也撥了246瓶給洗腎患者接種。

蔡炳坤說，直到9月27日評估，疫苗還有一些量，於是在9月28日北市開了11家醫院AZ特別門診，直到10月1日，從整個系統來看這批疫苗剩下13瓶，但到了10月2日就全部接種完畢。

蔡炳坤強調，衛生局知道這批疫苗效期很短，盡可能把它接種完畢，把全部的數據和流程都做了完整了解，並沒有這批AZ疫苗放到過期的問題，如果有任何問題會再釐清，還要了解真的是否如議員所說，但系統10月2日確實接種完畢。

另外，有民眾反映，自己第一劑是在北市接種莫德納疫苗，如今要施打第二劑，卻被系統誤植曾到桃園打過AZ疫苗，致到了施打地點無法施打第二劑疫苗，對此，北市衛生局也坦言疏失，已和桃園接種站釐清。

蔡炳坤說，近期太多種疫苗同時接種，盼能提高接種率都支持，但中央在配發疫苗時，應該要考慮到地方政府醫療量能，避免這樣事情發生。

此外，今天花博接種人數特別多，早上場內接種沒問題，本來有分時段，但很多民眾並沒有按照時段到現場，如果一定要求按照時段就會產生抱怨；為避免此情形發生，蔡炳坤說，今天下午會把報到區拉到場外避免過於擁擠。