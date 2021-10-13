蔡英文稱ROC與PRC互不隸屬 國台辦：赤裸裸販賣兩國論 10:452021/10/13 中時 藍孝威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國台辦發言人馬曉光。（藍孝威攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國慶演說後兩岸情勢緊繃！國台辦最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 蔡英文在雙十演說中，首次提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，台灣學者擔憂，大陸當局可能把這句話解讀為「兩國論」，讓原本就已十分嚴峻的兩岸關係更顯雪上加霜。 大陸國台辦發言人馬曉光13日在例行記者會中回應本報記者提問時回應，蔡英文此舉是「赤裸裸的販賣兩國論」。 蘇貞昌痛罵鄭麗文 他列出5大爭議：看看誰比較不要臉 國安基金明日召開例會 蘇建榮：台股表現會討論 #蔡英文 #兩國論 #隸屬 #中華民國 #國台辦 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股量縮 財長：國安基金季會將討論 09:412021/10/13 財經 蔡英文、習近平各說各話 陸委會：中華民國主權獨立 04:102021/10/13 全球財經 駐德代表辱國旗 總統府稱尊重 謝志偉嘲諷國旗至今鮮紅是在台灣補了幾十年鮮血、我們一邊舉旗一邊吐血 04:102021/10/13 焦點要聞 美中蘇黎世會談 外交部：美方已向我說明 04:102021/10/13 政治要聞 鄭麗文諷第1個投降 蘇反嗆不要臉 04:102021/10/13 焦點要聞 學者看台海局勢 兵凶無戰危 04:102021/10/13 焦點要聞 社評／不要成為中美關係中的一根刺 04:102021/10/13 焦點新聞 兩族兩國論 兩岸正面對撞 04:102021/10/13 時論廣場 新聞透視》謝志偉辱國旗、莊豐嘉稱「為幽靈國慶生」羞辱中華民國 自我催眠台獨 04:102021/10/13 焦點要聞 蔡國慶演說 馬批違憲 朱轟扭曲歷史 04:102021/10/13 焦點要聞 幽靈國慶生 張大春：送冥紙到華視 04:102021/10/13 焦點要聞 兩岸熱門新聞 謠傳核潛艇撞南海養殖箱 美卻三緘其口 陸專家：恐犯低級失誤 - 兩岸 針對中國競爭 美開發頂級核潛艇 專家：錯誤挑起亞太地區軍備競賽 - 兩岸 深挖與恒大、滴滴等巨頭民企是否過從甚密 有不當利益輸送 習近平下令 徹查25家金融單位 - 焦點新聞 - 旺報 蔡英文稱ROC與PRC互不隸屬 國台辦：赤裸裸販賣兩國論 - 兩岸 蔡英文稱ROC與PRC互不隸屬 國台辦：赤裸裸販賣兩國論 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。