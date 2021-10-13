國慶演說後兩岸情勢緊繃！國台辦最新說明

蔡英文在雙十演說中，首次提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，台灣學者擔憂，大陸當局可能把這句話解讀為「兩國論」，讓原本就已十分嚴峻的兩岸關係更顯雪上加霜。

大陸國台辦發言人馬曉光13日在例行記者會中回應本報記者提問時回應，蔡英文此舉是「赤裸裸的販賣兩國論」。