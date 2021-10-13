女星李宇柔外型豔麗、身材高挑，是《戲說台灣》固定班底，和老公婚後育有一子一女，也活躍在各大節目上，分享自己的生活經歷，日前她提到自己過去曾目睹他人墜樓的畫面，之後疑似被好兄弟纏上，竟然厄運不斷，如今她想起當時的場景仍餘悸猶存。

李宇柔在節目《新聞挖挖哇》分享，她有次在西門町停好車，才剛走上人行道就有人在她眼前頭著地墜樓，摔到地面手已經因為強大的撞擊力斷掉，後面又有台車剎車不及當場撞上，斷手直接飛到她的腳邊，讓她當場崩潰放聲尖叫，尤其當時正值炎熱夏天，血腥味很快就蔓延在空氣中。

李宇柔也表示，從那天開始她就被噩運纏身，工作開始會被臨時取消，家裡也出事情，有次她在民歌西餐廳駐唱時，還有一名客人告訴她：「妳唱得非常好，妳的反應也很機智，可是妳永遠不會紅，因為妳有東西跟著。」對方還透露，她一上台就有東西擋住她整個人，變成一團黑影不斷哭泣，提醒她最好趕快去處理。

李宇柔透露自己遭警告被好兄弟跟了。（圖／翻攝新聞挖挖哇！YouTube）

還有一次，李宇柔在台上彈琴時，一位和尚走上前拍拍她的肩表示：「人身上有三把火，妳不要再往左邊轉，如果有人叫妳，別再往左邊，因為妳已經兩把火沒了。」警告她要趕快去拜拜化解，事後雖然她有去求助，但其實到現在都還不確定是不是已經完全擺脫了。