新北市今日通報4例接種疫苗後死亡案件，其中一名新莊42歲男子10月1日接種完BNT疫苗後原本生活作息正常，不料10月9日出現胸悶、冒冷汗，緊急通報119送醫，搶救不治死亡，也是新北首例接種BNT疫苗後死亡個案。新北市衛生局表示，將會由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定是否與接種疫苗有關。

據悉該名男子是名工程師，沒有高血壓，只有輕微糖尿病史，新北市衛生局表示，詳細死因待中央進一步釐清。

此外中和區也通報一名56歲男性，身患多重慢性病，6月16接種AZ第1劑，無特別異常症狀，9月17日接種第2劑，9月22日出現胸悶、冒冷汗及身體不適，緊急送醫救治，9月23死亡。

瑞芳區也通報85歲男性，身患多重慢性病，6月15日接種AZ第一劑後無異常，9月22日接種AZ第二劑，10月2日突然出現無意識，緊急送醫，搶救不治死亡。

永和區則通報71歲男性，身患多重慢性病，7月8日接種Moderna第一劑，無異常症狀，10月5日接種Moderna第二劑，當天出現心悸及胸悶，緊急送醫救治，9日死亡。

新北市衛生局表示，對於接獲疫苗施打後的不良事件通報，或民眾有疑義通報新北市衛生局都會將相關資料上傳疾管署通報系統，至於個案死亡原因是否與疫苗有關，由中央「預防接種受害救濟審議小組」審議認定。