大陸海關總署今(13)日上午發布今年前3季度外貿進出口總值28.33兆元，年增22.7％，外貿進出口已連續5個季度正增長。

大陸海關總署統計分析司司長李魁文表示，據海關統計，今年前3季度，出口15.55兆元，年增長22.7％；進口12.78兆元，年增長22.6％。

大陸海關總署表示，今年前3季度，與主要交易夥伴進出口保持增長。前3季度，對東協進出口4.08兆元，年增長21.1％。東協繼續保持第一大交易夥伴地位，占外貿總值的14.4％。

同期，對歐盟、美國、日本和韓國分別進出口3.88兆、3.52兆、1.78兆和1.7兆元，分別增長20.5％、24.9％、11.2％和17.3％。此外，對「一帶一路」沿線國家、RCEP交易夥伴進出口分別增長23.4％、19.3％。

李魁文表示，考慮到2020年外貿高基數的影響，今年第4季進出口增速可能有所回落，但外貿總體向好的趨勢不會改變，全年仍然有望實現較快增長。