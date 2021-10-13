為發揚無私大愛奉獻精神，並提升三峽地區緊急救護品質，台北市盲人福利協進會丁明珠夫婦捐贈新北是局第五救災救護大隊隆恩分隊高頂救護車1輛，並於今(13)日上午10時於隆恩分隊辦理捐贈典禮，由消防局主任秘書陳國忠代表受贈。

台北市盲人福利協進會丁明珠夫婦捐贈新北市局第五救災救護大隊隆恩分隊高頂救護車1輛。(新北消防局提供)

丁明珠夫婦自幼身體狀況欠佳，有視能障礙情形。但不畏環境折磨與挑戰，且膝下無兒女，故早年從事按摩業存下的積蓄於108年捐贈1台新式救護車第二救災救護大隊更寮分隊使用。如今更是秉持著「做愛心，不能停」的理念，省吃儉用存下點點滴滴積蓄，在得知欣北市消防局救護車需汰舊換新時，更是以「做人低調，做好事要高調」想法購置新式救護車給第五救災救護大隊隆恩分隊使用，此次為第二度捐贈救護車，盼能與新北是消防局局共同來守護市民居家安全。

本次捐贈之救護車內部配置為最新型之救護器材，含自動體外電擊去顫器、履帶式搬運椅、快速固定骨折之抽氣護木組等，能即時提供救護人員一臂之力，透過提升消防救護資源的方式，為三峽地區居民福祉盡一份心力，亦使同仁有更好的車輛及裝備器材執行緊急救護工作。

政府資源有限，但民力無窮，打造幸福城市除公部門的努力付出外，丁明珠夫婦同時也期盼能藉由此次捐贈，達到「拋磚引玉」的效果，一同來為新北市添磚弄瓦，共同增進新北市市民的福祉，守護我們共同的家園。