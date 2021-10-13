台大公衛學院教授陳秀熙表示，台灣應配合調控機轉，在涵蓋率達標的情況下，創造「新常態生活」。因此，不要再去迷戀所謂的0確診，也不要再對隱性感染的零星感染者，以「黑數」的名稱來獵巫，大家應回歸正常心態，不要懼怕新冠肺炎。（圖取自新冠肺炎科學防疫園地）

新冠肺炎疫情爆發超過1年半，不少國家決定採取「與病毒共存」策略，包含澳洲、紐西蘭也在日前放棄清零，加入共存行列。學者表示，從2020到2022年，我們要走出疫情的陰影，在今年底2劑6成覆蓋率、口服藥物引進之下，新冠肺炎可以和流感一樣，成為常態性疾病，不要去迷戀0確診，也不要以「黑數」的字眼將社區中的隱性感染者污名化，而應循調控機轉，找出最佳化的非藥物公衛措施（NPI），搭配檢測，在疫苗覆蓋率達標的情況下進入「新常態生活」。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，新冠肺炎已造成約2.4億人口感染，484萬人死亡，除疫苗及檢測外，嚴格的NPI限制已造成全球經濟上的損失及生活上的不便。由全球2劑疫苗施打率與NPI限制的趨勢可看出，隨著完整施打率提升至26％，NPI限制亦有逐漸放寬的趨勢，已由6月初的52％下降至現今的43％，逐漸「與病毒共存」。

陳秀熙今提出「疫苗涵蓋率和NPI、檢測與疫情控制正負回饋」調控機轉，當疫苗涵蓋率越高、打的越快，NPI、檢測下降的程度也越快。解除NPI措施會有2種結果，1是疫情流行，導致正回饋，NPI再度鎖緊、加快疫苗施打或推動不同的疫苗策略（如第3劑）。另1可能是疫情控制，只要不超過最大容忍的底線，就會讓NPI的程度出現負回饋，NPI可繼續下降，讓大家更方便。對於想清零的國家，常常都會只有正回饋，NPI鎖的非常緊，民眾無法回歸常態生活，在「與病毒共存」的情況下，大家已慢慢覺得不可能。

疫苗涵蓋率的要求沒有大家想像的高，會因不同風俗、社會文化而有所不同，陳秀熙表示，各國必須在調控機轉中找出最好的容忍標準，再找出最佳化的NPI措施，並搭配檢測。台灣目前疫苗涵蓋率近2成，對於接下來哪些措施要強化、哪些要解開，他認為必須繼續維持口罩文明及對聚會限制，但可鬆綁公共活動、國內移動、工作場所限制等，更希望國際旅遊能開始展開。台灣不應第一時間解開口罩限制，而是逐步解開，根據印度變異株（Delta）病例再生數推估，疫苗必須要達到90％涵蓋率的前提才可鬆綁口罩限制，目前來講，為讓疫情受控於在可容忍的病例之下，口罩必須繼續戴，其他NPI則可考慮解除。

陳秀熙表示，我們應該與病毒共存，從2020年2022年，要走出疫情陰影。在年底2劑疫苗涵蓋率有望達到60％，加上口服抗病毒藥物引進的情況下，新冠肺炎疫苗就可以和流感一樣，變成常態性的生活疾病，治療好就好了。台灣應配合調控機轉，在涵蓋率達標的情況下，創造「新常態生活」。因此，不要再去迷戀所謂的0確診，也不要再對隱性感染的零星感染者，以「黑數」的名稱來獵巫，大家應回歸正常心態，不要懼怕新冠肺炎。