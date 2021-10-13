洛杉磯湖人隊和 DWS（德意志資產）13日宣佈簽署一項多賽季全球贊助協議，DWS將會成為球隊的官方全球投資贊助商。

DWS 表示，此贊助計劃的宣傳活動將包括於湖人隊主場史坦波中心 (STAPLES Center) 展示廣告和DWS 標誌，以及在社群媒體及各大平台上展開廣泛內容合作，推動DWS 進一步向世界展示其品牌。湖人隊是眾多北美專業運動團隊中擁有最多社群粉絲追蹤的隊伍。而湖人隊在DWS 的核心增長市場亞洲也享有非常高的人氣，在亞太地區估計有 1億9千9百萬位球迷追捧。在DWS 的主要歐洲市場，例如德國、西班牙、意大利、法國和英國，湖人隊也是最受歡迎的 NBA 球隊。

DWS 說，DWS和湖人隊將在許多社區活動和外展項目上合作。DWS 將會贊助湖人隊的美術項目「In the Paint」，展示大洛杉磯地區的黑人、原住民及有色人種（BIPOC）藝術家的原創作品。 DWS 也會與湖人隊合作，啟動一座國際球場翻新以及「少年湖人隊診所」，來支持學校將科技融入中小學校園的體育活動中。 此外，DWS 和湖人隊更將攜手努力透過指導及贊助計劃，進一步增強女性在商業界的能力。

湖人隊業務運營總裁Tim Harris對於此表示，湖人隊與DWS同樣立足本地，放眼全球。DWS不僅為客戶提供專屬服務，而且服務的門檻低，服務範圍也很廣泛。作為湖人隊其中一個最棒的部分就是，作為家鄉球隊，卻能帶來全球影響力，因此我們對於本次合作十分期待。

DWS 行政總裁Asoka Woehrmann指出，過去數十年，洛杉磯湖人隊與 DWS 同樣展現誠信、卓越和包容的文化。與著名湖人隊的合作有效加速DWS成為一個真正的全球品牌。兩方有信心在這新簽訂的夥伴關係協議下共同取得卓越成績。

DWS 說，DWS的客戶、員工和事業夥伴將能參與贊助計劃中的各項盛事，其中包括線上和實體活動。這是DWS首次與全球知名的體育品牌合作，作為過去贊助德國和歐洲國家體育隊的延伸。

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