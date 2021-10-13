IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠欣興(3037)雖略受中國大陸限電影響，2021年9月營收仍創次高，帶動第三季營收雙位數「雙升」再創新高，表現優於預期。投顧法人持續看好載板供需吃緊，但鑑於限電影響不確定性，維持「增加持股」評等、目標價小升至178元。

欣興股價9月初觸及158.5元新高，隨後受台股震盪加劇影響一路拉回，5日下探116.5元的近4月低點，近日於116～131元區間震盪，今（13）日開高上漲1.21％後欲振乏力，翻黑挫跌4.84％至118元。三大法人上周合計賣超4344張，昨日續賣超達3171張。

欣興公布2021年9月自結合併營收94.55億元，雖月減1.21％、仍年增達19.31％，改寫歷史次高。使第三季合併營收281.44億元，季增達17.12％、年增達22.16％，再創歷史新高。累計前三季合併營收739.98億元，年增達13.29％，續創同期新高。

投顧法人表示，欣興目前在中國大陸設有蘇州群策、昆山鼎鑫、昆山欣興同泰等子公司，去年營收合計貢獻估約30％，考量昆山鼎鑫一廠去年火災影響，目前貢獻估約25％。位於湖北的黃石欣益興對營收貢獻則估約4％。

雖然9月底中國大陸因貫徹「能耗雙控」政策，使大蘇州地區限電4.5個工作天，欣興配合停工而受影響，但限電對欣興9月營收影響輕微，第三季營收仍繳出雙位數「雙升」佳績，優於預期2％。湖北黃石欣益興則暫無限電影響。

展望後市，投顧法人指出，欣興第四季載板需求仍暢旺，在包括天線封裝（AiP）等新產品加入下，目前載板產能仍處於滿載狀態，高密度連接板（HDI）及PCB則預估自12月起步入淡季。

不過，投顧法人認為，雖然蘇州群策對欣興整體ABF產能影響估低於5％，但因BT載板產能估達30～35％，雖然目前深圳、華南及湖北黃石未受限電影響，但因中國大陸第四季限電政策尚未定案，限電不確定性對欣興的BT載板及PCB影響將較大。

投顧法人認為，在中國大陸限電政策下，欣興PCB產能雖可由其他廠區暫時支援，但BT載板因無法支援使供需更吃緊，漲價將勢在必行。同時，短期原物料上漲及電費調漲使PCB事業群毛利率將受壓，中長期在產出減少下將促使PCB價格調漲，賣方市場逐漸成形。

整體而言，投顧法人認為欣興第三季營收優於預期，且看好載板供需持續吃緊，有利欣興營運表現，但鑑於限電政策伴隨第四季及未來不確定性，僅微幅調升欣興2022年獲利1.7％、每股盈餘估逾7.6元，維持「增加持股」評等、目標價自175元調升至178元。