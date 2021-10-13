越南停工重擊，製鞋業9月營收大幅倒退嚕，豐泰(9910)9月營收再度下探逾90個月新低、寶成(9904)年減28.6%、志強-KY(6768)年減47.8%，為歷史最低點，今日空方氣焰旺盛，除豐泰一度力守平盤上方外，其餘個股全數壓低整理。

越南胡志明市已在10月起解封，各家製鞋業者也都紛紛公告將陸續恢復生產，雖然剛復工產能並不會全開，預期後續復工補齊訂單仍需數月時間，不過，能重啟生產線就正式宣告營運步出谷底，對第4季業績來說是件好事，業者10月營收可望能看見回升的跡象，法人預期，第4季營運可望有強勁復甦力道。

豐泰9月營收年減48.2%，再度下探逾90個月新低，連續2個月出現單月虧損，營業損失4.3億元，營益率-13.15%，歸屬母公司稅後損失為3.72億元，每股虧損0.42元；前3季營業利益42.33億元，歸屬母公司稅後淨利為29.28億元，年減20.1%，每股盈餘3.32元。

志強-KY9月營收3.83億、年減47.83%，旗下越南志中廠已取得當地政府核准，將自10月11日起階段性復工，初期階段性復工規模達到50%。另外，志雄廠訂10月11日起階段性復工，第一階段復工規模為300人，比重約占4%，順利則將逐日增加。

寶成9月合併營收為150.73億元，年減28.6%，不過月成長12.2%，終止連二跌。隨著越南廠逐步復工，法人預期第4季旺季可期。