為保障性侵未成年受害人權益，避免案件因年代久遠，性侵害受害者提出民事訴訟請求權時效已過，民進黨立委周春米、賴品妤、黃世杰今提出《民法》第197條之一修正草案，明定未成年人如遭受違反《民法》妨害性自主罪章的犯罪行為，所產生的損害賠償請求權，其時效從未成年人成年後起計算，20年內不行使而消滅，藉以保障未成年受害人的權利。

周春米、賴品妤、黃世杰今偕同律師盧偉銘、黃莉婷舉行記者會，說明《民法》第197條之一修正草案，周春米指出，未成年人如遭受妨害性自主罪章，常常因為受侵害時的智慮程度、陳述能力、社會經驗不足，或因當下驚嚇過度，而無法理解妨害性自主行為的本質。

周春米進一步說明，未成年人訴訟代理人為其法定代理人，如發生法定代理人因社會因素、家族聲譽或其他考量，或因未成年人出於心理因素，未主動告知其法定代理人情形，縱使未成年人於成年後欲提出損害賠償主張，卻因為消滅時效過短，導致被害人無法後續追究。

現行我國《民法》第197條第一項規定，損害賠償請求權時效規定在侵權行為發生後的10年間不行使而消滅，然而《刑法》上對於違反妨害性自主罪章罪，多數為本刑三年以上十年以下有期徒刑，根據刑法第80條第一項之規定，追訴權為20年。因此，可能發生多年後被害人提起告訴，犯罪行為人受刑事判決確定，被害人卻無法請求民事賠償的矛盾情形。

盧偉銘表示，針對妨害性自主之侵權行為，德國有延長消滅時效期間為30年，法國民法則規定，對於未成年人為性侵造成損害時，其民事責任訴訟時效期間為20年，希望參考國外案例，透過修法把民事請求權從成年起20年計算，讓創傷可以得到補償。

對此，法務部法律事務司專門委員張玉真表示，對於請求權時效修法草案感佩，對該立法方向敬表感佩，未來將參考德國立法方式，進一步研議如何更周全地保障被害人權益，目前已著手搜集相關資料，未來會做全面性檢視。