因應釋迦外銷受阻，台東縣府與各產區公所、農會共同商議策略。（台東縣府提供／蔡旻妤台東傳真）

因應中國大陸暫停釋迦輸入，台東縣府邀集釋迦主要產區鄉鎮市長、代表會及各農會共商釋迦檢疫及內外銷通路策略，產區代表強調「農民真正需求是通路不是補助」；台東縣長饒慶鈴呼籲中央運用「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台重啟對中國大陸出口談判，務實解決問題。

饒慶鈴表示，農民種植水果是希望能賣出去，為農民維持通路才是上上策，農金保險僅是一時，新通路的拓展也不能完全解決鳳梨釋迦12月上市的燃眉之急，呼籲中央應依照泰國龍眼模式，運用「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」平台重啟對中國出口談判，務實解決今年鳳梨釋迦銷售的問題。

台東縣府與包含台東市、卑南鄉、鹿野鄉、太麻里鄉及東河鄉各鄉鎮市長、代表會主席，以及各農會理事長、總幹事及常務監事共商釋迦檢疫及內外銷通路策略。

會議上，台東市張國洲市長、太麻里王重仁鄉長以及縣農會、地區農會以及各鄉鎮農會理事長及總幹事們皆紛紛對於鳳梨釋迦外銷憂心忡忡，認為農金保險立意良善，但早已截止且全縣僅10％的產地有保險，況且補助保險僅一時，能維持長穩的通路市場才能解決釋迦農的困境，農民真正需求是通路不是補助。

此外，農民樂見開發新市場，然而，新市場從關稅、防檢等談判至少需要3年才能成行，無法立即解決以往年銷往大陸1萬5000公噸的出口量，唯有重啟與對岸的進出口談判，確實談好病蟲害檢驗的作為，才能解決問題的根本。

縣府表示，自9月20日起釋迦暫停輸中後，縣府即積極串聯產地包裝場及貿易商，多方接洽內外銷通路，並藉貿易商既有的外銷通路拓展大陸以外的新興市場，也會協助建立冷鏈及檢疫系統，為農民找更多出路；且從年初，縣府就不斷鼓勵縣內鳳梨釋迦果農，要做好農藥殘留與有害生物防治工作，以零檢出當作首要目標，並且補助農民購買空壓機消除粉介殼蟲，明年也已籌編預算，將會擴大補助農民朋友購買相關設施設備，做好鳳梨釋迦各項防疫檢疫工作。

最後，饒慶鈴強調，農民朋友辛辛苦苦栽種出高品質好水果，就是希望獲得消費者喜愛與支持，保險理賠是萬不得已的結果，縣府會持續努力拓展內外銷通路，最重要的務必要農藥殘留與有害生物零檢出，持續維持高品質，後續縣府還是會繼續站在協助農民的立場，與各鄉鎮市地方單位及農民團體共同合作，讓我們釋迦產業持續發展。