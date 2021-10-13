屏東56歲王姓男子（右四）從屏東到台中太平頭汴山一待就是6天，經熱心民眾報案，警方協同救難人員找到他。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

王男還在山中石頭刻記入山時間。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

屏東56歲王姓男子日前為尋求心靈平靜，騎著機車從南部一路到台中太平頭汴山區，並將機車放置路旁一路溯溪至深山內，一待就是6天，熱心民眾發現該機車停放許久，深覺有異於是報警處理，太平警方獲報後，立即查詢王男身分及家屬聯繫方式，家屬相當著急深怕發生意外，所幸由員警及臺中市救難協會深入山區搜救，順利於2小時內找到呆坐河床上的王男，並由家屬領回照料。

太平警分局頭汴派出所所長黃思融、巡佐陳東呈、警員蔡志明等3人日前中午12點多接獲熱心民眾報案，稱「一輛機車停放在長龍路二段南國巷內某產業道路內已經6天了，深怕有發生意外，請求警方前往查看。」員警到場後透過機車車籍資料查詢，確認是王男所有。

電話連繫家人，其子表示，雙親於幾年前離婚後，父親就一個人在外生活，鮮少與家人聯繫，也不太清楚其動態，希望警方幫忙協尋，自己也將從屏東趕到台中一趟。

所長黃思融立即連繫台中市虎行特種搜救協會及浩霆救援協會搜救人員，警消人員亦一同上山搜尋，現場山路崎嶇、石塊裸露增添搜尋困難，於下午5點多終於傳來令人振奮的好消息，搜救人員在山溪河床發現王男呆坐其間，初步檢查身體況尚佳，僅輕微脫水、無受傷，隨即由消防人員帶至附近醫院觀察。

王男自稱，本身四處打零工為生，覺得生活毫無重心，每天也不知道要做什麼事，就一路從南部騎車到臺中某山區，於是就漫無目的往山裡走，最後就在這河床附近呆坐6天。

王男之子在路上即聽到父親無恙的消息後，也鬆了一大口氣，事後從醫院將父親接回時，還親自到派出所向警方致意，並謝謝警消及救難人員的熱心協助，避免發生憾事。