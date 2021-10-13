30歲女星梁云菲（Nana）曾擔任節目《國光幫幫忙》助理主持，外型美豔、身材火辣，還有多處刺青，被封「國光女神」。近日她和好友一起到墾丁騎馬，竟只穿比基尼上陣，給網友滿滿的福利。

梁云菲9日在YouTube頻道上傳新片，表示因為自己屬馬，雖然尚未找到白馬王子，但很想騎屬於自己的黑馬，便找一名女性友人前往墾丁某家馬場預約騎馬，一進到園內就看到數隻牧馬犬，現場工作人員解釋：「狗狗看到馬匹太接近我們，以為馬會欺負我們，就會把馬給吠走。」

緊接著，梁云菲走進室內著裝，直接在鏡頭前脫去黑色小背心和牛仔短褲，露出裡面的紅色比基尼，大方的做出擠胸和性感的pose，戴上安全帽和綁腿後，不改調皮的個性盡情地跳舞，甚至對工作人員開黃腔，被女性友人笑罵：「不要這樣嚇人家啦！」

等一切準備妥當後，梁云菲在工作人員的指示下騎上一匹叫「春天」的馬，有趣的是，春天似乎食慾旺盛，過程中頻頻停下來吃草，梁云菲忍不住笑虧：「我騎到一隻最餓的馬！牠已經在這邊吃20分鐘了」不過當馬兒奔跑起來，速度可是把梁云菲逗得笑呵呵，僅被比基尼包的上圍也隨著節奏呼之欲出，她打趣地說：「這個點閱率應該會不錯！」

果不其然，這支影片上架後獲得不錯的迴響，網友紛紛稱讚：「太香惹，這企劃真不錯」、「哇…這樣馬兒也太爽了吧」、「娜娜好美」、「第一次想當馬」等，不過有一名網友留言批評：「真的需要這樣來拚嗎？不如做些有內涵的啦，bikini騎馬？OMG」梁云菲則淡定回應：「我本是一名讀書人，只不過不喜歡穿衣服罷了。」