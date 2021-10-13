疫情慘王品喊漲 經部：10月底會提基本工資補貼配套 11:072021/10/13 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情影響，導致原物料缺貨，加上禁用內用政策，讓餐飲業等產業受創，王品集團就宣布25日起調漲，經濟部長王美花13日在表示，在這波疫情影響下，餐飲業的確很辛苦，經濟部預計在月底提出相關配套措施，針對這次受到疫情較大衝擊的產業祭出基本工資補貼措施。 經濟部長王美花13日出席立法院經濟委員會前受訪指出，受到疫情影響，國際大宗物料波動，餐飲業前一陣子確實比較辛苦，對於明年調漲基本工資調漲，經濟部也將於10月底提出基本工資的相關配套措施。 王品開第一槍 15品牌全漲５％ 《美股掃瞄》緊盯季報、縮表、通膨 美股連3跌 #王品 #王美花 #餐飲業 #受到疫情影響 #經濟部長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《今日財經懶人包》美財報季起跑 王品全品牌漲5％ 08:012021/10/13 財經 高盛：Fed明年不會升息 美房價明年再漲16％ 04:102021/10/13 全球財經 國泰金 奪金控9月獲利王 04:102021/10/13 財經要聞 受衝擊產業調漲基本工資有補貼 經濟部：最慢月底公布配套 10:202021/10/13 財經 基本工資調5％ 勞長：擬針對調漲的部分補貼 10:132021/10/13 生活 9月營收－鋼品漲價進補 中鋼年增6成創高 04:102021/10/13 財經要聞 台股量縮 財長：國安基金季會將討論 09:412021/10/13 財經 李旼快評》藝人何辜 受此羞辱 10:172021/10/13 快評 陸10月紙價飆 我造紙三雄跟漲 04:102021/10/13 財經要聞 內需服務業薪資補貼 勞長：本周討論 09:152021/10/13 生活 竊密跳槽挖客戶 害前東家虧3.9億 04:102021/10/13 社會新聞 財經熱門新聞 他買長榮3個月賠光百萬年薪 對帳單藏1亮點卻被網罵爆 - 財經 馬雲「被消失」傳聞沒停過 知情人曝行蹤：他在香港做這件事 - 財經 航運本益比掉到3倍 散戶為何嚇爆？謝金河曝背後超大地雷 - 財經 國旅券第一波 60萬人中籤 - 財經焦點 - 中國時報 打房123 央行確立房貸利率三級制 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。