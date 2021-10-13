蔡英文稱ROC與PRC互不隸屬 國台辦：赤裸裸販賣兩國論

蔡英文稱兩岸「互不隸屬」 國台辦：赤裸裸的販賣兩國論

蔡英文總統在雙十國慶講話中，首次提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。大陸國台辦發言人馬曉光今天（13日）回應，蔡英文此言是「赤裸裸的販賣兩國論」。

國台辦今天上午舉行例行記者會，本報記者提問，蔡英文在雙十演說中提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，台灣學者擔憂，大陸當局可能把這句話解讀為「兩國論」，讓原本就已十分嚴峻的兩岸關係更顯雪上加霜。大陸當局會如何理解蔡英文這段表述？

馬曉光表示，1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變也不可能改變，中國主權和領土從未分割也決不允許分割。

馬曉光強調，兩岸同屬一個中國，兩岸關係決不是「國與國」關係，所謂「互不隸屬」就是赤裸裸的販賣「兩國論」。無論企圖怎樣包裝「台獨」分裂主張，都不能掩蓋其分裂國家的邪惡用心。

馬曉光表示，由此更加說明，是民進黨當局的謀「獨」挑釁造成當前兩岸關係緊張動蕩，威脅台海地區和平穩定。大陸打擊遏制「台獨」，是完全必要的正義之舉。

本報記者追問，國台辦10月10日當晚發布答記者問，嚴詞指責蔡英文的談話「鼓吹台獨、煽動對立、割裂歷史、扭曲事實」。由於蔡英文觸及大陸反對台獨的紅線，除了目前國台辦措辭嚴厲的聲明之外，外界擔憂，接下來大陸是否會採取實際的軍事行動來遏止民進黨當局的台獨舉動？

馬曉光表示，10月10日，國台辦發言人以書面形式對民進黨當局領導人的所謂「講話」作出了全面系統的回應。這篇「講話」鼓吹「台獨」、煽動對立，割裂歷史、扭曲事實，以所謂「共識、團結」為幌子圖謀綁架台灣民意，勾連外部勢力，為其謀「獨」挑釁張目。

馬曉光指出，最近一段時間以來，國台辦和相關部門的表態以及有關行動，都表明了大陸當局的嚴正立場態度，發出了清晰信號。

馬曉光強調，大陸決不容忍任何「台獨」行徑，決不允許台灣從中國分裂出去，任何人都不要低估大陸捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅強意志、強大能力。倘若民進黨當局執迷不悟、不知懸崖勒馬，只會把台灣推向更加危險的境地。