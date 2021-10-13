嗆鄭麗文「不要臉」不道歉！蘇貞昌：抵抗叛徒、糾正謊言

鄭麗文立院兩度開火！先轟吳釗燮再槓蘇貞昌 20分鐘「狂戳痛點」戰力爆表... 兩人猛迴避

行政院長蘇貞昌昨在接受國民黨立委鄭麗文質詢時拋出「不會像妳這樣袂見笑」，引發關注。孫文學校總校長張亞中今天指出，一個連情緒都無法控制的行政院長，卻掌握政府超過2兆的預算，讓人十分憂心，而他對民意的輕蔑的言行，對女性粗暴的態度，對全體國人，做了極其負面的示範，是歷任最失格的行政院長。

張亞中表示，事發之後，行政院非但不道歉，還發布新聞稿強指立委人身攻擊，此種將民眾視為弱智的顛倒是非作為，實與訟棍無異。

張亞中說，在咆哮公堂之間，蘇貞昌還扯出一段過去在黨內為同志時的站台經歷，鄭麗文離開民進黨近20年，這段過往卻能長存於蘇貞昌的記憶，不僅有違朱子家訓「施惠勿念」的教誨，更顯一國之相的器識狹小。

張亞中批評，以蘇貞昌在立法院數度公布的疫苗到貨日期與數量，沒有一次兌現，肇致國人逾千人冤死，這樣的施政表現，早該辭職負責，卻寡廉鮮恥的倨居廟堂，咆哮國會，令人不齒。

張亞中提醒，蔡英文總統握任命閣揆之權，亦難辭其咎，對此羞辱國會、藐視民意之劣行，應要求蘇貞昌公開道歉，並思考辭去閣揆一職。