北市警萬華分局偵查隊陳姓偵查佐、金姓員警2人，因辦案延遲，擔心遭稽核，竟偽造副分局長核稿公文，塗改日期，另金員在押解瞿姓毒犯，竟擅解開其手銬，致瞿趁隙脫逃，分別涉嫌偽造文書、過失脫逃罪。台北地檢署因2員認罪，給予2員緩起訴處分，期間2年，命陳、金各支付國庫3萬元、3萬5000元。

檢方調查，去年4月，陳員承辦陳姓男子等人涉嫌妨害電腦使用罪嫌案件，擅將副分局長核稿、決行日期由去年4月9日塗改為4月4日，另於去年8月承辦林姓男子涉嫌詐欺案件，擅將副分局長核稿、決行日期由去年8月17日塗改為8月14日。

金員則於前年11月承辦楊姓民眾報案遭侵占案件，擅自將副分局長核稿、決行日期由去年2月11日塗改為2月9日。

另金員於今年1月12日深夜緝獲40歲瞿姓毒品通緝犯，瞿嫌向金員誆稱可提供上線賣家住處，翌日下午2時22分，帶金員等員警前往西門町峨嵋街某大樓，佯稱現場有監視器會拍到他被上手銬，會曝光，騙得金員解開手銬，再趁金疏忽時跑下樓逃逸。直至13日下午6時50分，瞿嫌才在秀山街被捕。

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