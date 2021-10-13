立法院財政委員會今日排審《證券交易法》修正草案，當沖降稅為千分之1.5優惠延長案，但是朝野討論後尚未有共識，輪值召委鍾佳濱最後裁示「送交黨團協商」

這次當沖降稅案共計有3種版本，包含行政院版本延長3年、國民黨立委曾銘宗則提案「常態化」、民眾黨則提案延長2年。

曾銘宗表示，根據數據顯示，今年前9月的當沖降稅比率為40.7％、櫃買的比率也大約是39.33％，與其他國家相比的話大約相當，不過他也承認，有些個股的當沖比率偏高，超過50％的部分金管會也已經提出警示機制。

財政部長蘇建榮表示，當沖降稅是繁榮股市、讓交易熱絡，今年證交稅收進帳已近2000億元，已經超過預算將近1000億元，當沖降稅未造成稅收損失。

金管會副主委蕭翠玲表示，當沖警示機制確實有發揮效果，被告誡一次的占被告誡七成左右，告誡兩次的不到三成，告誡三次的不到5％。

當沖降稅不是股市活絡的唯一因素也包含經濟的原因，但是如果當沖稅率現在就恢復、不降稅的話，市場交易量就可能減少三成。